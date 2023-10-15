Я щаслива, – Даша Кацуріна замилувала кадрами з Дантесом та дітьми з Києва

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даша Кацуріна зі своєю старшою донькою Сашею та молодшим сином Іваном переїхала до Польщі. Втім, нещодавно вони разом повернулися жити у Київ.

Тепер блогерка показала, як вони провели тиждень у столиці. Даша поділилася милими кадрами дітей, своїми фото та світлинами Володимира Дантеса з її сином.

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Даша Кацуріна з дітьми повернулася у Києві

Дизайнерка зізналася, що вони з Сашею та Іваном тепер житимуть лише в Києві. Вона має багато планів на майбутнє і почувається щасливою.

Сьогодні тиждень, як я з дітьми живу і буду жити тільки в Києві. Не буде постів про повернення, це дуже особиста тема кожного. Студія у Варшаві продовжує працювати, у нас великі плани, станом на зараз, я щаслива,

– зазначила блогерка.

Даша Кацуріна з дітьми та коханим у Києві / Фото з телеграм-каналу дизайнерки

Переїзд Даші з дітьми до України: коротко

3 жовтня стало відомо, що Кацуріна разом з донькою та сином повертаються до Києва. Про це на концерті у Львові повідомив Володимира Дантеса.

До цього внаслідок повномасштабного вторгнення жінка з двома дітьми переїхала до Варшави. Саша та Іван на постійній основі мешкали у Польщі, а їхня мама жила на дві країни. Дизайнерка часто їздила у Київ, проте згодом поверталася до Варшави.