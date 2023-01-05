Є такі тварюки, – Даша Астаф'єва розповіла, що вандали зробили з могилою її дідуся

Модель і співачка Даша Астаф'єва родом з міста Покров, що на Дніпровщині. Там похований її дідусь. За словами зірки, перед Новим роком вандали спилили ялинку на його могилі.

Про це Даша Астаф'єва довідалася від дядька, який пішов прибирати могилу перед святами. Вона сама рідко приїжджає в рідний Покров, навіть у мережі публікує переважно архівні фото з батьками.

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На могилі дідуся Астаф'євої спиляли ялинку

Друзі, розповім вам про новий рівень дна. Напередодні новорічних свят на могилі мого дідуся спилили ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років! Як мені жаль, що серед нас є такі тварюки,

– поділилася Даша Астаф'єва.

Один з її читачів розповів, що це не перший акт вандалізму на місцевому цвинтарі: "Це в Покрові? Якщо так, то ми там вночі патрулюємо, на кладовищі якийсь гній декілька місяців тому осквернив могили героїв".

Юзерів твіттера ця правда шокувала:

"Красти ялинку з могили – це якесь повне дно";

"Шок! Нести ялинку з кладовища на НР";

"Тварюки всюди є. Шкода, що спиляли";

"Уявляю який рік чекає цю тварину. Хто ж це в притомному стані бере щось з кладовища? Воно ж помре";

"Виродки! На жаль, в Україні ще багато таких виродків моральних";

"Боже, який сором";

"Те саме, але трапилося 2019-го. Ялинка в бабці і діда на кладовищі, я нею нарадуватися не могла, такої красуні не знайдеш. От ми приїхали на Різдво і ще здалеку все зрозуміли – її нема. Або працівники кладовища знищили, або хтось вкрав і продав, або все разом".

Нагадаємо, Даша Астаф'єва була чи не єдиною зірковою дівчиною, яка після 24 лютого залишилася в Києві. Вона чистила картоплю на обіди для тероборони та роздавала гроші пенсіонерам на вулиці. Одного разу модель допомогла бабусі, яка їла хліб з годівнички. "Я ніколи в житті не забуду цього", – коментувала Астаф'єва зі сльозами на очах.