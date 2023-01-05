Об этом Даша Астафьева узнала от дяди, который пошел убирать могилу перед праздниками. Она сама редко приезжает в родной Покров, даже в сети публикует в основном архивные фото с родителями.

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На могиле дедушки Астафьевой спилили елку

Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. В канун новогодних праздников на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари,

– поделилась Даша Астафьева.

Один из ее читателей рассказал, что это не первый акт вандализма на местном кладбище: "Это в Покрове? Если да, то мы там ночью патрулируем, на кладбище какой-то навоз несколько месяцев назад осквернил могилы героев".

Друзі, розповім вам про новий рівень дна.

Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спилили ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років!

Як мені жаль, що серед нас є такі тварюки… — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) January 4, 2023

Юзеров твиттера эта правда шокировала:

"Воровать елку из могилы – это какое-то полное дно";

"Шок! Нести елку с кладбища на НГ";

"Твари повсюду есть. Жаль, что спилили";

"Представляю какой год ждет эту тварь. Кто же это в сознании берет что-то с кладбища? Оно же умрет";

"Ублюдки! К сожалению, в Украине еще много таких уродов моральных";

"Боже, какой стыд";

"То же, но случилось в 2019-м. Елка у бабушки и деда на кладбище, я ею нарадоваться не могла, такой красавицы не найдешь. Вот мы приехали на Рождество и еще издалека все поняли – ее нет. Или работники кладбища уничтожили, или кто-то украл и продал, или все вместе".

Напомним, Даша Астафьева была едва ли не единственной звездной девушкой, которая после 24 февраля осталась в Киеве. Она чистила картошку на обеды для терробороны и раздавала деньги пенсионерам на улице. Однажды модель помогла бабушке, которая ела хлеб из кормушки. "Я никогда в жизни не забуду этого", – комментировала Астафьева со слезами на глазах.