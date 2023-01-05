Об этом Даша Астафьева узнала от дяди, который пошел убирать могилу перед праздниками. Она сама редко приезжает в родной Покров, даже в сети публикует в основном архивные фото с родителями.
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На могиле дедушки Астафьевой спилили елку
Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. В канун новогодних праздников на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари,
– поделилась Даша Астафьева.
Один из ее читателей рассказал, что это не первый акт вандализма на местном кладбище: "Это в Покрове? Если да, то мы там ночью патрулируем, на кладбище какой-то навоз несколько месяцев назад осквернил могилы героев".
Юзеров твиттера эта правда шокировала:
- "Воровать елку из могилы – это какое-то полное дно";
- "Шок! Нести елку с кладбища на НГ";
- "Твари повсюду есть. Жаль, что спилили";
- "Представляю какой год ждет эту тварь. Кто же это в сознании берет что-то с кладбища? Оно же умрет";
- "Ублюдки! К сожалению, в Украине еще много таких уродов моральных";
- "Боже, какой стыд";
- "То же, но случилось в 2019-м. Елка у бабушки и деда на кладбище, я ею нарадоваться не могла, такой красавицы не найдешь. Вот мы приехали на Рождество и еще издалека все поняли – ее нет. Или работники кладбища уничтожили, или кто-то украл и продал, или все вместе".
Напомним, Даша Астафьева была едва ли не единственной звездной девушкой, которая после 24 февраля осталась в Киеве. Она чистила картошку на обеды для терробороны и раздавала деньги пенсионерам на улице. Однажды модель помогла бабушке, которая ела хлеб из кормушки. "Я никогда в жизни не забуду этого", – комментировала Астафьева со слезами на глазах.