Я не можу співати, – Даша Астаф'єва зізналась про складний діагноз після операції

Волонтерка та співачка Даша Астаф'єва вперше розповіла, що після операції їй пошкодили зв'язки. Через це вона не може співати.

Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва відома багатьом як екссолістка гурту NikitA, хоч зараз її діяльність мало пов'язана з музикою. Вона вперше зізналась, що втратила голос.

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Даша Астаф'єва не може співати

Мені дуже важко повертатись до того, чим я займалася. По-перше, у мене фізично немає змоги… Я була у лікаря, і мені, на жаль, під час операції пошкодили нерв, що знаходиться біля зв'язок, і я не можу співати. Але й зараз я така розгублена, що не знаю, що співати. Веселитись і робити хайп на тому, що в нашій країні біда? Я не можу цього робити,

– зізналась артистка.

Даша розповіла детальніше: через складну операцію їй пошкодили зв'язки. Вона мала працювати над їхнім відновленням значно раніше, але війна та інші проблеми змусили відкласти це.

"Я пішла до лікаря, бо пішла знову на вокал і зрозуміла, що не можу робити вправи, які робила рік тому, два роки. Мені робили операцію, і привезли на швидкій. Був такий стан, що я могла померти. В такому цьому стані підписала документ, що лікарі не несуть відповідальності за те, що можуть пошкодити мої зв'язки. Звичайно, коли ти вмираєш, ти підписуєш будь-який документ. Тоді я не усвідомлювала".

Інтерв'ю з Дашею Астаф'євою: дивіться відео онлайн

Чи зможе Даша знову співати

На виконавицю чекає довгий та складний період відновлення. Адже на можливість співати вплинула не тільки операція, але й стрес.

Я весь ранок проплакала. Так, мені сказали, що це дуже складна історія. Я мала прийти до лікаря ще рік тому, але вже було не до того, вже нічого не можна зробити. Дуже складна терапія та відновлення, по декілька годин на день. Все це пов'язано теж зі стресом.

"Важко говорити про це, бо я ніколи не вважала себе співачкою, актрисою. Я люблю і роблю те, що мені подобається. Я маю надію, що відновлюсь і буду по трохи співати", – підсумувала зірка.