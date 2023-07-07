Дар'я Петрожицька опинилася під крапельницею: фото акторки з лікарні
7 липня 2023, 15:40Читать новость на русском
Джерело:Дар'я Петрожицька
Акторка Дар'я Петрожицька налякала підписників, адже зникла з соцмереж на тривалий період. Днями, вона поширила фото з лікарні.
На світлині, яку зірка серіалу "Папік" опублікувала в сторіз, було видно, що вона лежить на лікарняному ліжку з крапельницями. Дар'я повідомила, як зараз почувається.
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Самопочуття Дар'ї Петрожицької
Акторка заспокоїла фанів. Вона зізналася, що зараз з нею все гаразд. Незабаром акторка пояснить деталі свого зникнення.
Вибачте, що не відповідаю. Трішки пізніше знову буду на зв'язку. Зі мною все добре,
– зазначила акторка.
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