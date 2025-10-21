Федина також попросила підписників закинути гроші на збір, який відкрила для роти свого коханого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм акторки.

Дарина Федина та її коханий обрали для весілля образи в етнічному стилі. Акторка одягла світлу сукню з декольте і довгими руками. Голову дівчини прикрашав вінок із білих квітів і стрічок.

Чоловік показався у світлій вишиванці, тож його образ гармонійно поєднувався з образом коханої. На фотографії він ніжно обіймає Дарину, яка дивиться в бік. Обличчя обранця акторки повністю не видно.

Ага, попались! Закиньте на дрони для роти коханого, а потім і знимки з весілля вам покажу,

– написала Федина під фото.

Дарина Федина з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" розповіла, що збирає гроші на 2 дрони DJI Matrice 4T для роти вогневої підтримки 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі". Військові воюють на Покровську напрямку.

Важливо бачити ворога і вдень, і вночі, тому дрони – це база. Дуже треба допоміжні банки, бо збір великий, а потреба термінова, тому долучайтесь. Нагадую вам про активність і що маленьких донатів не буває!,

– наголосила Федина.

Важливо! Долучитися до збору можна за посиланням. Ціль – 400 тисяч гривень

Дарина Федина відкрила збір для роти коханого / Фото з інстаграму акторки

Коротко про Дарину Федину