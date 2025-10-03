Про порушення повідомило державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні. Пише Showbiz 24 з посиланням на телеграм-каналі PlayCity.
Не пропустіть Відомій блогерці оголосили підозру у несплаті 11,5 мільйонів податків: чому думають на Стужук
У PlayCity розповіли, що Даріана Корецька заявила в Instagram Stories, що азартні ігри "підіймають настрій" через гормони щастя, показала виграш, який складав 200 доларів, і додала активне посилання на сайт для реєстрації в казино. Встановити особу порушниці допомогло Територіальне управління БЕБ у Києві.
Перевірка показала: реального акаунту гравця в організатора немає, тобто реклама була вдаваною. Системні порушення виявили під час моніторингу командою PlayCity, а також завдяки скаргам користувачів,
– йдеться у дописі.
Даріану Корецьку оштрафували за незаконну рекламу онлайн-казино / Скриншот з телеграм-каналу PlayCity
Важливо! Раніше 22 акаунти в інстаграмі заблокували через незаконну рекламу азартних ігор. Про це команда PlayCity повідомила в телеграм-каналі. Серед них – блогери Коля Заліпуха, Оля Фільова.
Кого ще штрафували за незаконну рекламу казино?
Нагадаємо, днями PlayCity оштрафувало блогерку Сімбочку за незаконну рекламу онлайн-казино.
Дівчина поширювала маніпулятивну рекламу, демонструвала процес гри й закликала підписників реєструватися на сайті онлайн-казино.
Згідно з перевіркою, реклама була вдаваною, адже реального акаунту гравця немає.