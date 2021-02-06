Дану Балану – 42: найпопулярніші треки артиста

Популярний молдовський артист, який встиг полонити серця українських слухачів, Дан Балан святкує день народження. У суботу, 6 лютого, музикантові виповнюється 42 роки. З цієї нагоди журналісти Showbiz 24 підготували для вас добірку найпопулярніших хітів співака.

Джерело: 24 канал

Харизматичний та стильний співак став улюбленцем багатьох українських жінок. Кожна фотосесія, виступ чи прем'єра пісні активно обговорюється в мережі. У день народження до артиста прикута особлива увага, він отримує на свою адресу багато приємних слів. Редакція Showbiz 24 також не забула про знаковий день у житті Дана Балана і пригадала його треки, які вже встигли полюбити прихильники з України.

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За час тренерства на "Голосі країни" Дан Балан познайомився з багатьма талановитими виконавцями. Зокрема, він записав спільні пісні з переможницею 9 сезону – Оксаною Мухою та фіналісткою 10 сезону – Індірою Єдільбаєвою. Яскраві кліпи на ці та інші композиції народного улюбленця – дивіться далі.

Найпопулярніші треки Дана Балана

Дан Балан – Allegro Ventigo: дивіться відео онлайн

Дан Балан – Numa Numa 2: дивіться відео онлайн

Дан Балан – "Лишь до утра": дивіться відео онлайн

Дан Балан та Оксана Муха – "Все пробачати": дивіться відео онлайн

Дан Балан – "Люби": дивіться відео онлайн

Дан Балан – Funny Love: дивіться відео онлайн

Дан Балан – Lendo Calendo: дивіться відео онлайн

Дан Балан – Freedom: дивіться відео онлайн

Дан Балан & INDI – "Дышат о любви": дивіться відео онлайн