Дантес, Птушкін і Бєдняков відреагували на заборону в'їзду в Росію: "Та йдіть нах*й"

Співак Володимир Дантес, тревел-блогер Антон Птушкін та ведучий Андрій Бєдняков потрапили до числа тих осіб, яким заборонили в'їзд в Росію на 50 років. Чоловіки вже встигли з гумором відповісти на таку заборону з боку росіян.

20 квітня стало відомо, що багатьом відомим українцям, які активно виступають проти війни та засуджують дії російської влади та армії, заборонили в'їзд в Росію на 50 років.

До теми Птушкін, Барських, Лобода: українським зіркам на 50 років заборонили в'їзд в Росію, – ЗМІ

Реакція Володимира Дантеса

"Людоньки, ну що ж це коїться? Спочатку оголосили ворогом Росії, тепер заборонили туди в'їзд. Та йдіть нах*й", – з усмішкою сказав співак росіянам.

Володимир Дантес відповів росіянам: дивіться відео онлайн

Реакція Антона Птушкіна

Тревел-блогер прокоментував заборону у своєму твітері. Птушкін був лаконічніший, але без гумору також не обійшовся: "Випуску про Надволжя не буде".

Реакція Андрія Бєднякова

Телеведучий, який родом з Маріуполя, висловив своє враження в інстаграмі. Хоча Андрій переживає складний період в житті, в нього нещодавно померла мама, та на відверто смішну заяву Росії відреагував також з гумором: "А ще мені заборони в'їзд до Росії на 50 років. Бл*ять, а я так хотів у Воронеж на літо".