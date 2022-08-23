"Мама з Бєлгодської області, але ми харків'яни": Дантес щемливо привітав Харків з Днем міста

У День державного прапора України свій день народження відзначає Харків. Володимир Дантес, який прожив там 20 років, привітав рідне місто-герой і розповів про свої улюблені місця, які розбомбила росія.

34-річний Володимир Дантес завжди з великою любов'ю говорив про Харків і навіть набив тату з його телефонним кодом. У день, коли росія щонайменше тричі обстріляла місто, співак "пройшовся" по місцям, де минуло його дитинство та юність.

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Дантес привітав рідний Харків з Днем міста

Моя мама народилася в Бєлгодській області. Тато народився в Дніпрі. Бабуся у Вінниці. Дід у Курській області. Мій брат і я у Харкові. Але всі ми вважали, вважаємо себе харків'янами! І ми такими і є,

– написав Володимир Дантес.

Він розповів, що прожив у Харкові 20 років і сформувався саме там. Зараз місця його дитинства та юності зруйновані російськими окупантами:

спорткомплекс "Політех", повз який ходив до школи;

центральна площа Свободи, неподалік якої розташований його Палац дитячої та юнацької творчості;

облдержадміністрація, в якій отримував стипендію від міста;

музичнe училищe імені Лятошинського, яке теж постраждало від вибухів і уламків ракет;

Салтівка, куди проводжав своє перше кохання.

"Я можу довго писати про Харків і можу ще довше розповідати про свої улюблені місця. Тому що для мене це найкраще місто. І люди там унікальні, найкращі. І я знаю, вірю і впевнений, що це місто стане ще кращим, ніж було", – додав Дантес і пообіцяв, що й надалі допомагатиме волонтерам, рятівникам і жителям Харкова.

Нагадаємо, мама Володимира Дантеса довгий час жила в Харкові, але наприкінці 2020 року переїхала до Києва. Він купив їй квартиру неподалік маєтку, де жив з Надею Дорофєєвою. Зараз у цьому розкішному будинку мешкає Марія Олексіївна.