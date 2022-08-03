Ми маємо це сказати, – Дантес і Кацуріна у спальні записали перше спільне відео

Співак Володимир Дантес і його ймовірна кохана Даша Кацуріна опублікували перше спільне відео. Вони не зізналися у стосунках, але записали ролик у спальні.

У мережі вже давно з'явилися чутки про роман Володимира Дантеса та Даші Кацуріної. Тепер, коли зірки оприлюднили спільне відео, лише підігріли їх.

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Дантес і Кацуріна зняли спільне відео

Ролик під назвою "Ми маємо це сказати" опублікували на сторінках Дантеса та Кацуріної. Вони заявили, що не бачать сенсу більше "про це мовчати". Інтриги додало й те, що ролик зняли у спальні, позуючи на камеру у домашньому вбранні.

Ми хочемо сказати дещо важливе. Комусь здається, що це не на часі, але для нас з Вовою це дійсно важливо. Ви могли про це здогадуватись, наші знайомі часом це обговорюють між собою. Думаю, не має сенсу мовчати. І ми з Дашею вирішили це сказати,

– заінтригували зірки.

Фанати були переконані, що Володимир і Даша нарешті офіційно оголосять про свої стосунки, але ні. Скориставшись тим, що публіку дуже турбує їхнє особисте життя, Кацуріна та Дантес вирішили привернути увагу до тварин, які страждають під час війни. Вони закликали підтримати ініціативу UA Animals, допомогти тваринам, які гинуть через обстріли на мінування, голод і страх. Зірки закликають взяти тварин з притулку, подарувати їм шанс на життя у сім'ї.

Прихильники не забарилися з коментарями. Хоча вони й розчаровані, що не почули подробиць особистого життя Володимира та Даші, але оцінили їхнє прагнення допомогти тваринам.