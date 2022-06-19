Даніель Салем розповів про обстріл, через який отримав контузію: "Закидали всім, чим можна"

Нещодавно український ведучий Даніель Салем, який служить в ЗСУ, потрапив під обстріл. Він розповів, як це сталось.

Ведучий і ресторатор Даніель Салем довів, що зірки служать на фронті не для гарних фото. Під час служби в Миколаєві Даніель отримав контузію.

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Даніель Салем про ворожий обстріл

Ведучий зізнався, що 16 червня потрапив під російський обстріл. Він не може детально говорити про завдання, але дечим поділився.

У мене втрата слуху на ліве вухо, сказали, що не знають, чи повернеться і легка контузія. На щастя, ми не втратили нікого. Багато не можу сказати, можу сказати, що ми впоралися з завданням. У нас чотири поранених, чотири 300-х,

– розповів Даніель Салем.

"Одного прооперували, там чотири таких, хороших уламки в нозі, але все гаразд. Там була "стрєлкотня" повним ходом, РПГ уламкові, потім, коли вже розсердилися, вони почали нас закидати всім, чим можна", – додав чоловік.

Чому Салем служить у ЗСУ

Після обстрілу Миколаєва Даніель Салем з побратимами допомагав евакуйовувати людей. Він зізнався, що коли бачить мирних жителів, розуміє, чому пішов на фронт.

Мені здається, подобається, неправильне слово. Любиш служити. Сьогодні, коли я дивився що відбувається з цивільними людьми, я ще раз для себе зрозумів, що я на правильному місці, в правильний час і нікуди не хочу,

– сказав ведучий.

Ресторатор зізнався, що він знаходить можливість усміхатися, хоч інколи й боїться: "Я з дитинства боязка дитина. Мені завжди страшно і зараз це так, я боюсь 24/7 завжди. Це така рефлекторна історія у мене, захисна реакція. Колись мені тато, здається, сказав: "Завжди усміхайся бабусі-косі". І зараз це як ніколи правильно. Я впевнений, у нас у кожного є певний шлях, певний час, який нам даний. Тому, якщо ми будемо витрачати його на сумніви, ми так втратимо дуже багато часу. Я тут зараз і я буду усміхатися, тому що мені страшно".