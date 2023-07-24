"Це Діана": Даніель Салем розсмішив заявою про нові стосунки – миле відео

Ресторатор Даніель Салем вперше після заяви про розлучення поділився з підписниками подробицями про своє особисте життя. Він познайомив шанувальників із своєю Діаною.

Телеведучий, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну долучився до захисту країни, опублікував відео з фронту й поділився деталями своїх взаємин. У короткому відео навіть видно, як чоловік поцілував Діану.

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Даніель Салем розповів про свої стосунки

Військовий опублікував відео із кулеметом та іронічно його підписав. Так, він вирішив підняти настрій підписникам.

Все що вам потрібно знати про мої стосунки. Це Діана,

– написав під відео артист.

Реакція мережі

Фанів потішило відео Даніеля. Вони підтримали його в коментарях:

"Солодка Діана";

"Коли хочеш бути на місці Діани";

"Дай Боже тобі та твоїй Діані перемоги! Все буде Україна";

"Сувора така, але гарненька";

"Бережіть себе, а особливо ваші міцні стосунки, які ефективно знищують покидьків".

Нагадаємо, у червня Даніель Салем розповів про розлучення з дружиною Мариною. Зіркова пара перебувала у шлюбі близько 17 років, і разом вони виховують дочку Санта-Луну. Дівчина з мамою мешкає за кордоном, однак на канікули приїжджала до тата в Київ.

Як розповідав захисник, рішення про розрив було ухвалено ще до 24 лютого 2022. Відтак зараз він оформлює розлучення з дружиною. Ресторатор зазначив, що вдвох з Мариною є дуже ревнивими. На його думку, це могло стати однією з причин завершення стосунків.