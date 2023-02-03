Почав по нас стріляти, – Даніель Салем про бій з росіянами і найстрашніший момент на війні

Ведучий Даніель Салем служить в ЗСУ. За час повномасштабного вторгнення він неодноразово потрапляв у небезпечні сиутації, отримував поранення. У новому інтерв'ю захисник розповів про найстрашніший момент на війні.

Салем не постійно перебуває на передовій, але часто має бойові виходи. За майже рік служби їх було 19 – 20. Це серйозні контактні бої з ворогом. Під час одного з них важке поранення отримав побратим Даніеля.

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Даніель Салем про найстрашніший момент на війні

21 січня був один з найважчих контактних боїв. Тоді Даніель був на виході з напарником В'ячеславом Кондратюком "Бистрим". Салем був з кулеметом, а Славік – з калашем.

Ми прикривали вогнем наших побратимів. З бронежилетів зняли плити, бо з ними дуже важко бігати. Я навіть шолом не ношу, бо з кулеметом дуже важко. А в мене 110 кілограмів. Коли у мене закінчилися патрони, кричав: "Порожній". Славік одразу дав мені патрони, а сам продовжив стріляти у ворога. Десь через 10 секунд я змінився і кажу: "Готовий". Він змінив траєкторію, взяв мене за рюкзак і почав тягнути. І я відстрілювався,

– пригадав Салем.

Інтерв'ю Даніеля Салема: дивіться відео онлайн

За словами захисника, дуже круто відчувати, що біля тебе справжній напарник. Бо у таких ситуаціях врятувати можуть лічені секунди.

Було страшно, коли ми відходили і не побачили ворожого кулеметника. Він почав по нас стріляти. Там був лише тунель, іншого місця сховатися не було, навколо дуже багато мін. Я заховався, йшов вправо і Славік трішки вийшов на середину. Куля потрапила йому в лікоть і вилізла через передпліччя. Повністю розірвало ліктьовий суглоб,

– розповів захисник.

Зараз побратим Салема перебуває на лікуванні. Попереду у нього багато операцій та реабілітація, але Вячеслав планує повернутися на службу.

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