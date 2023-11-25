Як колись, – Даніель Салем зворушив історією про першу зустріч з донькою за час війни

З початку повномасштабного вторгнення шоумен та ресторатор Даніель Салем вступив до лав ЗСУ. Так, майже півтора року він не бачився зі своєю донькою. Втім, влітку їм все ж вдалося зустрітися. Днями чоловік пригадав цю зустріч.

Санта-Луна приїхала до батька з-за кордону. В Україні вони весело проводили час. Зокрема, з'їздили до Одеси та Києва.

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Даніель пригадав першу зустріч з донькою за час війни

Ресторатор розповів, що його 8-річна донька сама організувала їхню з татом зустріч.

Напередодні донька сказала: "Тато, ми з тобою будемо гуляти, їсти морозиво та солодку вату, ходити по ресторанах, дивитись кіно, сходимо до моря, як зазвичай, потренуємось у боксі". Вона завжди ходила зі мною на скелелазіння та бокс,

– зазначив Салем.

Зірковий татусь розповів, що вони з Санта-Луною разом готували їжу, читали та гуляли.

"Тож ця наша зустріч була такою, як колись. Ми разом готували їжу, сиділи на підвіконні, і я читав їй книгу. Наш час в Одесі минув легко і в задоволення. Потім ми поїхали в Київ, бо їй запропонували станцювати, а мені заспівати на заході. Я все життя хотів розділити з донькою сцену, і ми нарешті це втілили", – поділився військовий.



Даніель Салем з донькою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даніель Салем в ЗСУ