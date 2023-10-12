Ми більше ніколи не побачимось, – Даніель Салем шокував звісткою про смерть 19-річної сестри

Днями шоумен та з початком повномасштабного вторгнення військовий Даніель Салем приголомшив фанів звісткою про смерть рідної людини. Як виявилося, в чоловіка померла 19-річна сестра.

Чоловік не поділився подробицями щодо причин смерті дівчини. Втім, він опублікував архівні фото з нею та написав зворушливий допис. Даніеля підтримало чимало підписників та українських зірок. Зокрема, Оля Полякова, Леся Нікітюк, Юрій Горбунов та інші.

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Даніель Салем повідомив про смерть молодшої сестри

Шоумен поширив допис, де написав щемливий текст про втрату рідної людини. Крім того, він поділився спільним архівним фото.

Мені не віриться. Ми давно не бачилися з тобою, але я не можу повірити в те, що ми більше ніколи не побачимось ... у цьому житті! Солодких снів тобі, моя сестро,

– написав Салем.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією підписники написали чимало слів підтримки. Крім того, українські знаменитості теж поспівчували ресторатору.

Оля Полякова: "Боже. Прийми мої співчуття";

Леся Нікітюк: "Мої співчуття";

Юрій Горбунов: "Жах який. Світла пам'ять!";

Аліна Доротюк: "Даня, мої щирі співчуття…";

Олександр Чемеров: "Мої співчуття, братику";

Арам Арзуманян: "О боже, брате. Прийми співчуття".

Що відомо про сестру Даніеля Салема: головне

Загалом про сім'ю телеведучого відомо небагато. Даніель народився в Одесі, проте його батько ліванець. Так, родина у 1970-их роках переїхала з України до Лівану. Там чоловік навчався в школі й навіть служив в армії. Ймовірно, що сестра Салема народилася і жила теж там. Їй було всього 19 років.