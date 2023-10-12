Мужчина не поделился подробностями о причинах смерти девушки. Однако он опубликовал архивные фото с ней и написал трогательный пост. Даниэля поддержало немало подписчиков и украинских звезд. В частности, Оля Полякова, Леся Никитюк, Юрий Горбунов и другие.

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Даниэль Салем сообщил о смерти младшей сестры

Шоумен распространил пост, где написал щемящий текст о потере родного человека. Кроме того, он поделился общим архивным фото.

Мне не верится. Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся… в этой жизни! Сладких снов тебе моя сестра,

– написал Салем.

Реакция сети

В комментариях под публикацией подписчики написали немало слов поддержки. Кроме того, украинские знаменитости тоже посочувствовали ресторатору.

Оля Полякова: "Боже. Прими мои соболезнования";

Леся Никитюк: "Мои соболезнования";

Юрий Горбунов: "Ужас какой. Светлая память!";

Алина Доротюк: "Даня, мои искренние соболезнования…";

Александр Чемеров: "Мои соболезнования, братец";

Арам Арзуманян: "О боже, брат. Прими мои соболезнования".

Что известно о сестре Даниэля Салема: главное

В общем, о семье телеведущего известно немного. Даниэль родился в Одессе, однако его отец ливанец. Так, семья в 1970-х годах переехала из Украины в Ливан. Там мужчина учился в школе и даже служил в армии. Вероятно, сестра Салема родилась и жила тоже там. Ей было всего 19 лет.