Даніель Салем показав відео з фронту й зізнався, як з нього глузує Сєрга: "Називає мене 600-й"

Ресторатор і телеведучий Даніель Салем одесит. У лютому він взявся за зброю, а зараз служить у лавах ЗСУ. Шоумен опублікував відео з бойового завдання і натякнув, де саме воює.

38-річний Даніель Салем розсекретив, що служить розвідувальником. Ймовірно, на півдні України, адже, за його словами, до херсонських кавунів рукою подати.

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Даніель Салем про службу в розвідці

"Розвідка – це далеко не завжди стрілянина. Частіше це багато і довго йти. Найбільше вона тренує терпіння і витривалість", – написав Даніель Салем під відео з бойового завдання.

Хотів би вам зізнатись, де ми, але військову таємницю ніхто не відміняв. Можу тільки натякнути – ще б пару кілометрів і підкупили б на херсонському базарі кавунців. Але сезон довгий. Скоро,

– заявив зірка, натякнувши на звільнення Херсона.

Цікаво, що свою розвідувальну групу він назвав "12 друзів Оушена" – за мотивами культового американського трилера.

Як з Даніеля Салема глузує Коля Серга

у червні Даніель Салем отримав контузію на війні. Він казав, що його ліве вухо навряд чи чутиме.

Коля Сєрга мене називає 600-й – великогабаритний вантаж. І додає, мовляв, якщо мене поранять, то ніхто не захоче мене нести,

– пожартував Даніель Салем.

Нагадаємо, що Коля Сєрга теж служить у лавах ЗСУ. З Салемом він познайомився ще 10 років тому в одному з барів Одеси. Доля звела їх знову вже під час повномасштабної війни.

"Братику, не перестаю захоплюватися тобою і всім тим, що ти робиш. Поважаю хоробрих, розумних та гідних", – казав телеведучий про побратима.

Даніель Салем і Коля Сєрга / Фото з інстаграму телеведучого