"Не заслуговують на таке дитинство": Даніель Салем зворушив мережу малюнком 7-річної доньки

Військовий та ресторатор Даніель Салем опублікував щемливе фото доньки. Він показав її малюнок й розповів, що сказала йому дівчинка днями.

Військовий Даніель Салем, який нещодавно розповів, яка знаменитість затаїла на нього образу, поділився щемливим фото у своєму інстаграмі. Він показав шанувальникам нове фото доньки.

Дивіться також Під час атаки дронів: Ілона Гвоздьова з чоловіком і дітьми спала на підлозі

Даніель Салем показав малюнок від доньки

Ресторатор показав, що його 7-річна донька у новому році створила малюнок, присвячений війні. Чорною фарбою вона написала слово war (війна) та перекреслила його. Зверху вона додала слово finish (завершити). Також на малюнку повсюди червонуваті бризки.



Донька Салема / Фото з інстаграму Даніеля

Даніель також розповів, що Санта-Луна підтримувала його під час телефонної розмови. Дівчинка впевнена, що все погане у певний момент завершиться.

Моя донька у 2023 році! (їй 7 і ось, що вона малює). Вона мені сьогодні телефоном сказала фразу яку я їй якось сказав: Все завжди закінчується добре. Якщо здається, що погано, то значить це ще не кінець,

– поділився Салем.

Щемливе фото 7-річної Санта-Луни зворушили мережу. Шанувальники пишуть в коментарях про те, що росіяни ніколи не розплатяться за те, що вкрали в дітей дитинство.

"Бо добро завжди перемагало зло! Жаль, що діти спостерігають за всім, вони такі маленькі, а розуміють все, як дорослі";

"Дуже боляче, клята війна в мить відібрала у наших дітей безтурботне дитинство... Весь їхній біль, туга й ознаки дорослості в малюнках... Чудове, прекрасне янголятко, я бажаю тобі якнайшвидше дочекатися повернення свого татка живим, здоровим з перемогою вдома";

"Шкода, що діти знають, що це таке";

"Наші дітки не заслуговують на таке дитинство";

"Все буде добре! Однозначно добре! Дякуємо Вам".