Даніель Салем ледь не загинув на передовій: "Зайшов в інстаграм, щоб попрощатись"

Український телеведучий Даніель Салем зараз перебуває на варті міста Одеса у складі Національної гвардії України. Чоловік працює розвідником і їздить на передову. Розповів, що одного разу вже хотів прощатись з рідними, бо думав, що не виживе.

За словами Даніеля, він пішов у військомат одразу після російського вторгнення. Він сказав, що служив у Бейруті і має медичну освіту, тому на нього може розраховувати українська армія.

До слова Андрій Хливнюк побував у звільненому Ірпені: фото артиста після поранення

"Мені сказали, що я буду корисний як лікар. Так сталось, що я не потрапив у територіальну оборону, а в Нацгвардію. На передову я їду з розвідкою, і я ні краплі не шкодую. Не можу сказати, чим конкретно ми займаємось, але ми робимо те, щоб країна могла дихати в майбутньому", – каже 38-річний Салем.

У мережі він зізнавався, що воювати насправді страшно. Даніель не хоче лукавити, що все легко і просто, бо не хоче показувати українцям спотворену картинку боротьби. Але він вважає страх хорошою річчю, адже він мобілізує людей і нагадує про важливе.

Щодо його рідних, то вони не відмовляли його від фронту, адже розуміли, що Салем без сумніву відправиться на війну. Йому важливіше чути від рідних слова підтримки, аніж "відмовки". Проте одного разу був випадок, що він хотів прощатись з рідними, бо потрапив у складну ситуацію.

Коли пристрілювався на нас танк, ми були під одним об'єктом. І нам просто пощастило, що ми встигли вчасно вийти з засідки, сісти в машину, у яку вже потрапив осколок. Я вже зайшов в інстаграм, записати якесь прощання і сказати, щоб всіх люблю, аби це потім побачила моя донька. Навколо нас все горіло, воно не зупинялось,

– поділився історією Салем, яка, на щастя, завершилась добре.



Даніель Салем з донькою Луною / Фото з інстаграму ведучого