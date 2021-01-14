Фіналістка десятого сезону романтичного проєкту "Холостяк" Дана Оханська вкотре розбурхала мережу пікантними кадрами. Дівчина похизувалася розкішною фігурою у сексуальній білизні.

Дана Оханська стала однією з найсексуальніших і найвідвертіших учасниць популярного проєкту "Холостяк". Вона не боїться говорити на інтимні теми, а на особистій сторінці в інстаграмі часто ділиться пікантними фотографіями.

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Дана Оханська зараз мала відпочивати на Мальдівах – райському куточку планети. Проте знаменитість захворіла на коронавірус і була змушена залишитися вдома. Тепер дівчина перебуває на самоізоляції і вирішила поділитися з багатотисячною аудиторією підписників результатом нещодавньої фотосесії.

Дана опублікувала декілька чорно-білих кадрів, якими розбурхала уяву фоловерів. Оханська еротично позувала на камеру на білосніжному ліжку. Вона була у комплекті сексуальної білизни, яка чудово підкреслила спокусливі форми її витонченої фігури.

Волосся модель вклала у красиві локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках. Також увагу привертає проникливий погляд Дани.



Дана Оханська у сексуальній білизні / Фото з інстаграму Дани Оханської



Зваблива Дана Оханська / Фото з інстаграму Дани Оханської