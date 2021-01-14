Финалистка десятого сезона романтического проекта "Холостяк" Дана Оханская в очередной раз взбудоражила сеть пикантными кадрами. Девушка похвасталась роскошной фигурой в сексуальном белье.

Дана Оханская стала одной из самых сексуальных и самых откровенных участниц популярного проекта "Холостяк". Она не боится говорить на интимные темы, а на личной странице в Инстаграме часто делится пикантными фотографиями.

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Дана Оханская сейчас должна отдыхать на Мальдивах – райском уголке планеты. Однако знаменитость заболела коронавирусом и была вынуждена остаться дома. Теперь девушка находится на самоизоляции и решила поделиться с многотысячной аудиторией подписчиков результатом недавней фотосессии.

Дана опубликовала несколько черно-белых кадров, которыми взбудоражила воображение фолловеров. Оханская эротично позировала на камеру на белой постели. Она была в комплекте сексуального белья, которое прекрасно подчеркнуло соблазнительные формы ее изящной фигуры.

Волосы модель уложила в красивые локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках. Также внимание привлекает проницательный взгляд Даны.



Дана Оханская в сексуальном белье / Фото из инстаграма Даны Оханской



Обольстительная Дана Оханская / Фото из инстаграма Даны Оханской