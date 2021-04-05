Дан Балан знову повернувся на "Голос країни"

Джерело:24 канал
Молдовський співак Дан Балан знову сів на крісло судді у новому сезоні "Голосу країни". Щоправда, лише на 1 ефір в ролі зіркового радника Тіни Кароль. Довгоочікуване возз'єднання зірок, яким приписують роман, неабияк втішило фанатів.
Ще раніше про повернення Балан в ефір шоу "Голосу країни" повідомляли у мережі, втім, його "залишили на десерт". Адже на вокальних нокаутах останніми перед прямими ефірами боролись за свої місця учасники команди Тіни Кароль. Тому на тріумфальне повернення Балана в зал проєкту очікували всі глядачі.
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Харизматичного виконавця увесь зал зустрів оплесками.
"Як я сумував... Як добре повернутися, ніби у свій дім", – прокоментував своє повернення на проєкт Дан. "Дан і Тіна поруч, наші глядачі їх бачать разом, їм буде тепер про що поговорити", – додав ведучий Юрій Горбунов.
У своєму інстаграмі Дан Балан також залишив спільне фото з Тіною та написав: "Dracula is back!", – тобто "Дракула повернувся.
Фанати не залишились осторонь і додали власні коментарі:
Цікаво Тіна Кароль прокоментувала чутки про роман з Даном Баланом
Під час прослуховувань виступів виконавців пара Тіни Кароль і Дана Балана постійно радилась, жартувала і фліртувала, а після виступу останнього учасника вокальних нокаутів Нітіки Ломакіна, пара встала до танцю під романтичне виконання пісні JONY під назвою "Ты беспощадна".