Дала собі час створити щось абсолютно нове, – кого фанати зможуть почути у наступному Нацвідборі

Українська артистка Марина Круть, яка неочікувано стала однією з фавориток Національного відбору Євробачення-2020, ймовірно, стане учасницею наступного Національного відбору. Проте вона хоче здивувати чимось абсолютно новим.

У 2020 році на Національному відбору Євробачення здобув перемогу гурт Go_A, який у результаті отримав 5 місце на міжнародному конкурсі у Нідерландах. Проте чималі шанси представляти Україну мала бандуристка KRUTЬ з Хмельницького, яка виконувала пісню "99".

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Мотиви колискової, гра бандури та розкішний вокал одразу "запали в душу" мільйонам українців, які дали їй квиток з півфіналу у фінал відбору. Проте через хвилювання вона не змогла завоювати повну любов глядачів. За останні кілька років вона творчо зросла: переїхала у Київ, гастролювала по Україні, мала кілька колаборацій з українськими молодими артистами та випускала пісні.

KRUTЬ – 99 – пісня з Нацвідбору 2020: дивіться відео онлайн

"Можливо, повернусь"

Зараз вона готує до випуску 2 музичних альбоми та зізнається, що отримувала запрошення від Суспільного на цьогорічний Нацвідбір.

Можливо, я повернусь, але в цьому році не планувала і не подавала заявку. Я готую два альбоми, і тому хотіла сконцентруватись на музиці і на ретельному пошуку свого музичного стилю. Я припускаю, що, можливо, подам заявку наступного року, але в цьому році мене запрошували на Євробачення. І "продакшн", і Суспільне кликали. Але я дала собі час створити щось абсолютно нове, і не повторюватись із позаминулим роком,

– поділилась артистка.