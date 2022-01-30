В 2020 году на Национальном отборе Евровидения одержала победу группа Go_A, которая в итоге получила 5 место на международном конкурсе в Нидерландах. Однако большие шансы представлять Украину были у бандуристки KRUTЬ из Хмельницкого, которая исполнила песню "99".

Читайте эксклюзив От звезды отбора-2020 KRUTЬ о "камбэке" на конкурсе и фаворитах

Мотивы колыбельной, игра бандуры и роскошный вокал сразу "запали в душу" миллионам украинцев, которые дали ей билет из полуфинала в финал отбора. Однако из-за волнения она не смогла завоевать полную зрительскую любовь. За последние несколько лет она творчески выросла: переехала в Киев, гастролировала по Украине, имела несколько коллабораций с украинскими молодыми артистами и выпускала песни.

KRUTЬ – 99 – песня из Нацотбора 2020: смотрите видео онлайн

"Возможно, вернусь"

Сейчас она готовит к выпуску 2 музыкальных альбомов и признается, что получала приглашение от Суспільного на Нацотбор в этом году.

Возможно, я вернусь, но в этом году не планировала и не подавала заявку. Я готовлю два альбома, и потому хотела сконцентрироваться на музыке и тщательном поиске своего музыкального стиля. Я предполагаю, что, возможно, подам заявку на следующий год, но в этом году меня приглашали на Евровидение. И "продакшн", и Суспільне звали. Но я дала себе время создать что-то совершенно новое, и не повторяться с позапрошлым годом,

– поделилась артистка.