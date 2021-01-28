Дакота Джонсон та Кріс Мартін придбали маєток в Малібу за 12 мільйонів доларів

Голлівудська акторка, зірка стрічки "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон і соліст гурту Coldplay Кріс Мартін придбали розкішний маєток в Малібу. Вартість будинку мрії становить понад 12 мільйонів доларів.

Джерело: The Post

Ще одна зіркова пара придбала спільне помешкання. Тепер Дакота Джонсон і Кріс Мартін мають власне гніздечко і мережею вже ширяться його світлини.

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Що відомо про маєток Дакоти Джонсон і Кріса Мартіна

Історія кохання Дакоти та Кріса розпочалася 3 роки тому. Тепер стало відомо, що в жовтні 2020-го року пара придбала спільний будинок, який коштує понад 12 мільйонів доларів.

Сучасний, стильний маєток має площу 500 квадратних метрів. У будинку є 6 розкішних спалень та 9 ванних кімнат. Також на території, яка тепер належить зірковій парі, розташований двоповерховий гостьовий будинок, де є ігрова кімната, відкритий майданчик для барбекю та басейн.

Відомо, що будинок розташований в елітному районі Малібу. Неподалік є пляж, магазини та школи.

Фото будинку ви можете переглянути за посиланням тут.

Історія кохання Дакоти Джонсон та Кріса Мартіна

Кріс і Дакота почали зустрічатися восени 2017 року. Пара не ділиться подробицями особистого життя й офіційно не оголошувала про свої стосунки. Закохані не поширюють у мережі спільні фото, а також не з'являються разом на публіці.

Через рік після початку стосунків музикант та акторка показали однакові татуювання у вигляді знаку нескінченності. Того ж року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що актриса вагітна. Тоді Дакота спростувала ці чутки і зазначила, що святкувала день народження у будинку свого бойфренда, а через блакитні та рожеві кульки, якими прикрасили приміщення, папараці подумали, що пара влаштувала вечірку на честь вагітності.

ЗМІ активно слідкують за життям закоханих, намагаються дізнатися цікаві деталі їхніх стосунків, проте часто лише провокують чутки, оскільки інформація виявляється неправдивою.