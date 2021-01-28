Голливудская актриса, звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и солист группы Coldplay Крис Мартин приобрели роскошный особняк в Малибу. Стоимость дома мечты составляет больше 12 миллионов долларов.

Источник: The Post

Еще одна звездная пара приобрела общее жилье. Теперь у Дакоты Джонсон и Криса Мартина есть собственное гнездышко и в сети уже ходят его фотографии.

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Что известно о поместье Дакоты Джонсон и Криса Мартина

История любви Дакоты и Криса началась 3 года назад. Теперь стало известно, что в октябре 2020 года пара приобрела общий дом, который стоит более 12 миллионов долларов.

Современный, стильный особняк имеет площадь 500 квадратных метров. В доме есть 6 роскошных спален и 9 ванных комнат. Также на территории, которая теперь принадлежит звездной паре, расположен двухэтажный гостевой дом, где есть игровая комната, открытая площадка для барбекю и бассейн.

Известно, что дом расположен в элитном районе Малибу. Неподалеку пляж, магазины и школы.

Фото дома можно посмотреть по ссылке здесь.

История любви Дакоты Джонсон и Криса Мартина

Крис и Дакота начали встречаться осенью 2017 года. Пара не делится подробностями личной жизни и официально не объявляла о своих отношениях. Влюбленные не распространяют в сети совместные фото, а также не появляются вместе на публике.

Через год после начала отношений музыкант и актриса показали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности. В том же году в СМИ появилась информация о том, что актриса беременна. Тогда Дакота опровергла эти слухи и отметила, что праздновала день рождения в доме своего бойфренда, а из-за голубых и розовых шариков, которыми украсили помещение, папарацци подумали, что пара устроила вечеринку в честь беременности.

СМИ активно следят за жизнью влюбленных, пытаются узнать интересные детали их отношений, однако часто только провоцируют слухи, поскольку информация оказывается ложной.