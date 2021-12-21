З чуток інсайдерів: Дуа Ліпа та Анвар Хадід розійшлись після двох років стосунків

Британська співачка Дуа Ліпа та брат сестер Хадід, ймовірно, розірвали роман. Останнім часом їхні стосунки були складними і їх не вдалось врятувати.

У виданні повідомляють, що пара навіть деякий час ходила до психолога та ставила роман на паузу. Але перерва у взаєминах затягнулась і вони поставили остаточну крапку у їхній історії.

До слова Бен Аффлек виправдався після того, як звинуватив ексдружину у своєму алкоголізмі

"Минулого місяця пара висловила ідею про те, щоб пригальмувати свій роман, оскільки так багато подорожує і розлука для них є важким завданням. Їхні стосунки переживають кризу і, схоже, розвалюються", – писали у ЗМІ.

Причиною розставання стала розбіжність у робочих графіках, як це часто буває у зірок. Закохані все рідше почали проводити час разом і їм важко було переживати розлуку. Через це їхні стосунки почали псуватись.

Реакція зірок

Наразі ні Дуа Ліпа, ні Анвар не коментують чуток ЗМІ, проте на останніх фото артистки можна побачити, що вона розважається в компанії дівчат на відпочинку. Ймовірно, так подруги її втішають після завершення роману.



Дуа Ліпа (праворуч) на відпочинку з подругами / Фото з інстаграму зірки

Після цього Дуа повинна повернутись у Лондон та Лос-Анджелес, аби завершити новий альбом, водночас як Анвар перебуває у Нью-Йорку. Востаннє 26-річна Ліпа публікувала фото з Анвором у вересні, а 22-річний манекенник – на початку листопада.



Анвар Хадід і Дуа Ліпа на вечірці з нагоди Геловіну у 2021 році / Фото з інстаграму хлопця

Що відомо про роман Дуа Ліпи та Анвара Хадіда?