"Чорноморські Ігри-2021": вперше в історії фестивалю вручили 2 Гран-прі

Відгримів дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри- 2021"! Цього року вперше в історії Гран-прі вручили одразу двом учасникам. Головні призи отримали 16-річний Ярослав Карпук з Волинської області та 12-річна Софія Самолюк з Києва.

Засновник фестивалю Микола Баграєв зазначив, що всі творці "Чорноморських Ігор" отримали неймовірно велику кількість позитивних емоцій, насолодилися виступами конкурсантів і відомих українських артистів.

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Так, у нас два Гран-прі, але переможців у нас значно більше! Впевнений, що на цьому фестивалі перемогли усі, хто доєднався до великого свята музики та дитячої творчості,

– наголосив Микола Баграєв.



Переможці "Чорноморських Ігор-2021" / Фото пресслужби

Цього року особливу увагу приділили освітній програмі: дискусійним клубам, майстер-класам, конференціям за участі конкурсантів, батьків, педагогів та фахівців музичної індустрії. Усі етапи фестивалю оцінювали незмінні члени журі:

Валентин Коваль – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Альона Савінова – викладач вокалу;

Натела Чхартішвілі-Зацаринна – генеральний продюсер каналу М1;

Тарас Тополя – лідер гурту "Антитіла", молодіжний посол UNICEF в Україні;

Олена Мозгова – музичний продюсер;

Віталій Дроздов – генеральний продюсер ТАВР Медіа.

До них приєдналися зіркові гості, які також допомагали оцінювати виступи учасників 18-их "Чорноморських Ігор" – Олександр Пономарьов, Сергій Танчинець, Настя Каменських.

Для мене "Чорноморські Ігри" – це одне з найважливіших місць. Саме тут відбувся величезний крок у моїй кар'єрі. Я пам'ятаю кожну секунду, пам'ятаю, що відчувала, пам'ятаю, як хвилювалися мої батьки. Взагалі, я була у Скадовську двічі, але тільки з другого разу потрапила у фінал та виграла Гран-прі. Не здавайтеся, у вас все попереду!

– поділилася Настя Каменських.



Настя Каменських на "Чорноморських Іграх-2021" / Фото пресслужби

Усі переможці фестивалю отримали призи від партнерів та організаторів.

Виступи учасників "Чорноморських Ігор-2021" / Фото пресслужби

Зони фестивалю

Оскільки одним з концептуальних напрямків фестивалю є залучення дітей до його реалізації, то протягом трьох днів фестивалю працював дитячий пресцентр, де юні журналісти оперативно інформували у соціальних мережах про всі цікаві події. Найкращим журналістом такого пресцентру стала 15-річна Катерина Шаповаленко з Києва. Вона отримала стажування в газеті "Факти та коментарі" і на сайті Facty.ua від Олександра Швеця, заслуженого журналіста України.



Майстер-класи на "Чорноморських іграх-2021" / Фото пресслужби

Спортивну підготовку на "Чорноморських Іграх" забезпечував майданчик Air бадмінтону від Федерації бадмінтону України. Також на території фестивалю реалізовувалися проєкти U-Report та "Мій телефонний друг" від UNICEF.

До Дня Незалежності України відбулися творч іконкурси, такі як малюнок на стіні, скульптура з піску та фотоконкурс на тему "З любов'ю до України".



"З любов'ю до України" на "Чорноморських Іграх-2021" / Фото пресслужби

Зіркові гості

Підтримати конкурсантів приїхали популярні артисти української естради, серед яких:

Настя Каменських;

Надя Дорофєєва;

Тіна Кароль;

TAYANNA;

Світлана Тарабарова;

Олександр Пономарьов;

MONATIK;

Макс Барських;

Володимир Дантес;

NIKITA LOMAKIN;

Оля Цибульська;

Артем Пивоваров;

БEZ ОБМЕЖЕНЬ;

"Антитіла";

Go_A.

Відомі артисти на "Чорноморських Іграх-2021" / Фото пресслужби