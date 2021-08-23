Засновник фестивалю Микола Баграєв зазначив, що всі творці "Чорноморських Ігор" отримали неймовірно велику кількість позитивних емоцій, насолодилися виступами конкурсантів і відомих українських артистів.

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Так, у нас два Гран-прі, але переможців у нас значно більше! Впевнений, що на цьому фестивалі перемогли усі, хто доєднався до великого свята музики та дитячої творчості,
– наголосив Микола Баграєв.

Чорноморські ігри
Переможці "Чорноморських Ігор-2021" / Фото пресслужби

Цього року особливу увагу приділили освітній програмі: дискусійним клубам, майстер-класам, конференціям за участі конкурсантів, батьків, педагогів та фахівців музичної індустрії. Усі етапи фестивалю оцінювали незмінні члени журі:

  • Валентин Коваль – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
  • Альона Савінова – викладач вокалу;
  • Натела Чхартішвілі-Зацаринна – генеральний продюсер каналу М1;
  • Тарас Тополя – лідер гурту "Антитіла", молодіжний посол UNICEF в Україні;
  • Олена Мозгова – музичний продюсер;
  • Віталій Дроздов – генеральний продюсер ТАВР Медіа.

До них приєдналися зіркові гості, які також допомагали оцінювати виступи учасників 18-их "Чорноморських Ігор" – Олександр Пономарьов, Сергій Танчинець, Настя Каменських.

Для мене "Чорноморські Ігри" – це одне з найважливіших місць. Саме тут відбувся величезний крок у моїй кар'єрі. Я пам'ятаю кожну секунду, пам'ятаю, що відчувала, пам'ятаю, як хвилювалися мої батьки. Взагалі, я була у Скадовську двічі, але тільки з другого разу потрапила у фінал та виграла Гран-прі. Не здавайтеся, у вас все попереду!
– поділилася Настя Каменських.

Настя Каменських
Настя Каменських на "Чорноморських Іграх-2021" / Фото пресслужби

Усі переможці фестивалю отримали призи від партнерів та організаторів.

Виступи учасників "Чорноморських Ігор-2021" / Фото пресслужби

Зони фестивалю

Оскільки одним з концептуальних напрямків фестивалю є залучення дітей до його реалізації, то протягом трьох днів фестивалю працював дитячий пресцентр, де юні журналісти оперативно інформували у соціальних мережах про всі цікаві події. Найкращим журналістом такого пресцентру стала 15-річна Катерина Шаповаленко з Києва. Вона отримала стажування в газеті "Факти та коментарі" і на сайті Facty.ua від Олександра Швеця, заслуженого журналіста України.

Чорноморські гіри
Майстер-класи на "Чорноморських іграх-2021" / Фото пресслужби

Спортивну підготовку на "Чорноморських Іграх" забезпечував майданчик Air бадмінтону від Федерації бадмінтону України. Також на території фестивалю реалізовувалися проєкти U-Report та "Мій телефонний друг" від UNICEF.

До Дня Незалежності України відбулися творч іконкурси, такі як малюнок на стіні, скульптура з піску та фотоконкурс на тему "З любов'ю до України".

Чорноморські ігри
"З любов'ю до України" на "Чорноморських Іграх-2021" / Фото пресслужби

Зіркові гості

Підтримати конкурсантів приїхали популярні артисти української естради, серед яких:

  • Настя Каменських;
  • Надя Дорофєєва;
  • Тіна Кароль;
  • TAYANNA;
  • Світлана Тарабарова;
  • Олександр Пономарьов;
  • MONATIK;
  • Макс Барських;
  • Володимир Дантес;
  • NIKITA LOMAKIN;
  • Оля Цибульська;
  • Артем Пивоваров;
  • БEZ ОБМЕЖЕНЬ;
  • "Антитіла";
  • Go_A.

Відомі артисти на "Чорноморських Іграх-2021" / Фото пресслужби