Основатель фестиваля Николай Баграев отметил, что все создатели "Черноморских Игр" получили невероятно большое количество положительных эмоций, насладились выступлениями конкурсантов и известных украинских артистов.
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Так, у нас два Гран-при, но победителей у нас гораздо больше! Уверен, что на этом фестивале победили все, кто присоединился к большому празднику музыки и детского творчества,
– подчеркнул Николай Баграев.
Победители "Черноморских Игр-2021" / Фото пресс-службы
В этом году особое внимание уделили образовательной программе: дискуссионным клубам, мастер-классам, конференциям с участием конкурсантов, родителей, педагогов и специалистов музыкальной индустрии. Все этапы фестиваля оценивали неизменные члены жюри:
- Валентин Коваль – член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
- Алена Савинова – преподаватель вокала;
- Натела Чхартишвили-Зацаринная – генеральный продюсер канала М1;
- Тарас Тополя – лидер группы "Антитела", молодежный посол UNICEF в Украине;
- Елена Мозговая – музыкальный продюсер;
- Виталий Дроздов, генеральный продюсер ТАВР Медиа.
К ним присоединились звездные гости, которые также помогали оценивать выступления участников 18-ых "Черноморских Игр" – Александр Пономарев, Сергей Танчинець, Настя Каменских.
Для меня "Черноморские игры" – это одно из самых важных мест. Именно здесь произошел огромный шаг в моей карьере. Я помню каждую секунду, помню, что чувствовала, помню, как волновались мои родители. Вообще, я была в Скадовске дважды, но только со второго раза попала в финал и выиграла Гран-при. Не сдавайтесь, у вас все впереди!
– поделилась Настя Каменских.
Настя Каменских на "Черноморских Играх-2021" / Фото пресс-службы
Все победители фестиваля получили призы от партнеров и организаторов.
Выступления участников "Черноморских игр-2021" / Фото пресс-службы
Зоны фестиваля
Поскольку одним из концептуальных направлений фестиваля является привлечение детей к его реализации, то в течение трех дней фестиваля работал детский пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали в социальных сетях обо всех интересных событиях. Лучшим журналистом такого пресс-центра стала 15-летняя Екатерина Шаповаленко из Киева. Она получила стажировку в газете "Факты и комментарии" и на сайте Facty.ua от Александра Швеца, заслуженного журналиста Украины.
Мастер-классы на "Черноморских играх-2021" / Фото пресс-службы
Спортивную подготовку на "Черноморских Играх" обеспечивала площадка Air бадминтона от федерации бадминтона Украины. Также на территории фестиваля реализовывались проекты U-Report и "Мой телефонный друг" от UNICEF.
Ко Дню Независимости Украины состоялись творческие мероприятия, такие как рисунок на стене, скульптура из песка и фотоконкурс на тему "С любовью к Украине".
"С любовью к Украине" на "Черноморских Играх-2021" / Фото пресс-службы
Звездные гости
Поддержать конкурсантов приехали популярные артисты украинской эстрады, среди которых:
- Настя Каменских;
- Надя Дорофеева;
- Тина Кароль;
- TAYANNA;
- Светлана Тарабарова;
- Александр Пономарев;
- MONATIK;
- Макс Барских;
- Владимир Дантес;
- NIKITA LOMAKIN;
- Оля Цибульская;
- Артем Пивоваров;
- БEZ ОГРАНИЧЕНИЙ;
- "Антитела";
- Go_A.
Известные артисты на "Черноморских Играх-2021" / Фото пресс-службы