У чорно-білому клітчастому пальті: королева Летиція приголомшила елегантністю
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція вкотре продемонструвала бездоганний зовнішній вигляд під час нового публічного виходу в елегантному пальті.
Іспанська королева після свят повернулася до виконання королівських обов'язків. 19 січня вона разом із чоловіком побувала на відкритті ярмарку туризму в Мадриді.
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Елегантний look королеви Іспанії
Її Величність вийшла у світ в білому гольфі та чорних шкіряних штанах. Поверх одягнула розкішне чорно-біле пальто з принтом у клітинку, яке не застібала. З взуття обрала чорні лаковані туфлі-човники на високих підборах.
Зачіску та макіяж Летиція зробила такі, як зазвичай: волосся вклала рівно, а очі виділила з допомогою коричневих тіней. Серед аксесуарів на Летиції були біла захисна маска та мінімалістичні сережки.
Королева Летиція в чорно-білому пальті / Фото Getty Images
Королева Летиція в чорно-білому пальті / Фото Getty Images
Виходи королеви Летиції у 2022 році
- На святковому параді, який відбувся в королівському палаці, Її Величність поставала в розкішній вечірній сукні синього кольору.
- У штаб-квартиру Іспанської федерації рідкісних захворювань королева приїжджала в темно-синьому пальті.