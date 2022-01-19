У чорно-білому клітчастому пальті: королева Летиція приголомшила елегантністю

Іспанська королева Летиція вкотре продемонструвала бездоганний зовнішній вигляд під час нового публічного виходу в елегантному пальті.

Іспанська королева після свят повернулася до виконання королівських обов'язків. 19 січня вона разом із чоловіком побувала на відкритті ярмарку туризму в Мадриді.

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Елегантний look королеви Іспанії

Її Величність вийшла у світ в білому гольфі та чорних шкіряних штанах. Поверх одягнула розкішне чорно-біле пальто з принтом у клітинку, яке не застібала. З взуття обрала чорні лаковані туфлі-човники на високих підборах.

Зачіску та макіяж Летиція зробила такі, як зазвичай: волосся вклала рівно, а очі виділила з допомогою коричневих тіней. Серед аксесуарів на Летиції були біла захисна маска та мінімалістичні сережки.



Королева Летиція в чорно-білому пальті / Фото Getty Images



Королева Летиція в чорно-білому пальті / Фото Getty Images

Виходи королеви Летиції у 2022 році