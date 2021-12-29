У чорній сукні в стилі ретро: Олена Зеленська з'явилась на кухні в ефектному аутфіті

Олена Зеленська прийшла на ранкове шоу і приготувала корисні мафіни без борошна. На кухні вона з'явилась у чорній ретро-сукні.

Напередодні новорічно-різдвяних свят зі щедрими застіллями Олена Зеленська розгорнула інформаційну кампанію зі здорового харчування. Вона дослідила харчові звички та продуктові кошики українців, а тепер поділилась рецептом корисних мафінів без борошна.

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У новому 2022 році перша леді планує зняти інтерактивні уроки з харчування за участю зірок і запустити справжні фуд-челенджі в соціальних мережах. Усе для того, аби українці переглянули харчі, якими наповнюють холодильники.

Попереду низка застіль. За умови правильного підходу вони можуть принести не випробовування організму, а справжнє задоволення, користь. Нехай свята і новий рік пройдуть здорово,

– висловилась Олена Зеленська.

Олена Зеленська на кухні / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська на кухні / Фото з інстаграму першої леді України

Новий образ Олени Зеленської

Для передноворічного виходу дружина президента обрала стриманий аутфіт. Вона одягла чорну сукню довжини максі з V-подібним декольте. Вдалими акцентами стали короткі рукава-ліхтарики та білий комірець.

Вбрання у стилі ретро Олена Зеленська довершила тонким ремінцем і чорними туфлями з гострим носком.

у гардеробі Олени Зеленської не один образ у стилі ретро. У подібному аутфіті вона з'являлась на презентації платформи "Знаїмо".

З аксесуарів на ній лише чорно-білі сережки з перлами. Стилісти зробили першій леді елегантну зачіску та ніжний макіяж, що приховав наслідки ранкового підйому.

Олена Зеленська у чорній сукні в стилі ретро / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська у чорній сукні в стилі ретро / Фото з інстаграму першої леді України