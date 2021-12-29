Накануне новогодне-рождественских праздников со щедрыми застольями Елена Зеленская развернула информационную кампанию по здоровому питанию. Она исследовала пищевые привычки и продуктовые корзины украинцев, а теперь поделилась рецептом полезных маффинов без муки.
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В новом 2022 году первая леди планирует снять интерактивные уроки по питанию с участием звезд и запустить настоящие фуд-челленджи в социальных сетях. Все для того, чтобы украинцы пересмотрели продукты, которыми наполняют холодильники.
Впереди череда застолий. При условии правильного подхода они могут принести не испытания организму, а истинное удовольствие, пользу. Пусть праздники и Новый год пройдут здорово,
– высказалась Елена Зеленская.
Елена Зеленская на кухне / Фото из инстаграма первой леди Украины
Елена Зеленская на кухне / Фото из инстаграма первой леди Украины
Новый образ Елены Зеленской
Для предновогоднего выхода супруга президента выбрала сдержанный аутфит. Она надела черное платье длины макси с V-образным декольте. Удачными акцентами стали короткие рукава-фонарики и белый воротничок.
Наряд в стиле ретро Елена Зеленская дополнила тонким ремешком и черными туфлями с острым носком.
Из аксессуаров на ней только черно-белые серьги с жемчугом. Стилисты сделали первой леди элегантную прическу и нежный макияж, который скрыл последствия утреннего подъема.
Елена Зеленская в черном платье в стиле ретро / Фото из инстаграма первой леди Украины
Елена Зеленская в черном платье в стиле ретро / Фото из инстаграма первой леди Украины