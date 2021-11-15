У чорній сукні Schiaparelli: розкішний образ Адель на першому за 5 років концерті

Британська співачка Адель повернулась у шоу-бізнес. 14 листопада на телеекрани вийшов її концерт, який дала ще місяць тому лише для 300 гостей. На тріумфальному поверненні на велику сцену зірка постала в образі total black.

Перший за 5 років концерт успішної британської співачки був приватним – на нього прийшло близько 300 гостей. Серед них були відомі зірки: Дрейк, Кріс Дженнер, Еллен Дедженерес з дружиною, Lizzo, Джеймс Корден, Сара Полсон, Гордон Рамзі та інші. На виступ Адель також прийшов її колишній чоловік разом з сином.

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Саме шоу відбулося в обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі. Його координувала Опра Вінфрі. На сцені Адель заспівала 4 треки з майбутнього нового альбому, новий сингл Easy On Me та кілька треків з попередніх платівок.

Образ Адель на концерті

Для повернення на велику сцену виконавиця приміряла чорну сукню від паризького будинку моди Schiaparelli. Розкішне вбрання фасону "рибка" мало пишний верх з блискітками, елегантне декольте, – все це вдало підкреслювало схудлу фігуру.

Адель доповнила образ аксесуарами: масивними каблучками та золотими сережками-підвісками з перлинами.

Знаменитість постала зі стриманою зачіскою, адже її волосся було вкладене у високий пучок. Візажисти завершили аутфіт співачки вишуканим макіяжем. Її очі підкреслили нюдовими тінями й стрілками, а губи – пудровою помадою.



Адель дала концерт уперше за 5 років / Фото з інстаграму зірки



Адель дала концерт уперше за 5 років / Фото з інстаграму зірки



Адель дала концерт уперше за 5 років / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, 14 листопада на каналі CBS разом з шоу-концертом Адель вийшло її відверте інтерв'ю з Опрою Вінфрі.