У чорній сукні: Олена Зеленська виступила на презентації в лаконічному образі

Перша леді України Олена Зеленська побувала на презентації платформи про здорове харчування у школах "Знаїмо". Для виступу вона обрала лаконічний образ.

Олена Зеленська в особистому блозі повідомила про відкриття платформи здорового шкільного харчування "Знаїмо". Вона побувала на презентації порталу та виступила з промовою.

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Дружина президента запевнила, що її метою є більше, ніж просто зміна шкільного меню.

"Ми прагнемо змінити харчові звички українців. Якщо це вдасться з нинішніми школярами – виросте покоління здорових і свідомих людей. Це, звичайно, не робиться за день чи навіть за рік. Та хтось має розпочати", – зауважила вона.



Олена Зеленська на презентації платформи / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Образ Олени Зеленської

Для чергового світського виходу перша леді України обрала стриманий і лаконічний look, що однаково мав елегантний вигляд. Олена Зеленська одягнула чорну сукню довжини міді на довгий рукав. З-під сукні виднівся білий комірець, що став яскравою родзинкою аутфіту.

Дружина президента поєднала вбрання з білими туфлями-човниками з гострим носком. Образ доповнювали чорно-білі сережки-підвіски. Зеленська вкотре довела, що таке поєднання кольорів – безпрограшне.

Перша леді вклала волосся хвильками, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями, а губи – блиском.



Олена Зеленська на презентації платформи / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська на презентації платформи / Фото з інстаграму Олени Зеленської

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