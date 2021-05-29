У чорних штанах і білій блузці: королева Летиція з'явилася на публіці з чоловіком і доньками

Іспанська королівська сім'я вперше за тривалий час здійснила спільний публічний вихід. Королева Летиція позувала поруч із доньками в елегантній білій блузці та чорних штанах.

Королівська родина побувала на конфірмації принцеси Леонор у церкві "Асунсьон де Нуестра Сеньора" в муніципалітеті Аравака. Це перший за довгий час публічний вихід монархів і спадкоємиць престолу.

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Елегантний look королеви Летиції

Для урочистого заходу Її Величність обрала елегантне вбрання. Летиція постала перед камерами в чорних вкорочених штанах і білій блузці з широкими рукавами та великими ґудзиками з одного боку. Поєднала таке вишукане вбрання з елегантними туфлями-човниками чорного кольору на підборах.

Волосся королева вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила фірмовий повсякденний макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів образ довершили мінімалістичні сережки та чорний клатч.

Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images

Доньки королеви Летиції та короля Філіпа VI – принцеса Леонор і принцеса Софія позували в красивих та легких літніх сукнях. Вбрання підкреслило жіночність дівчаток та їхню неймовірну вроду.

Король для важливої події обрав класичний костюм, сорочку та краватку. Усі четверо мило усміхалися та насолоджувалися святковим весняним днем.