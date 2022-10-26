Моя історія кохання: TAYANNA розсекретила, для чого одягнула весільну сукню

Співачка TAYANNA заінтригувала світлинами у весільній сукні. Тепер вона розсекретила, що це стосується не її особистого життя, а благодійного проєкту.

Спільно з брендом весільних суконь VLADIYAN ROYAL співачка подарує вбрання нареченій.

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Для чого TAYANNA одягнула весільну сукню

TAYANNA та бренд весільних суконь VLADIYAN ROYAL запустили благодійний проєкт "Любляче серце". Він має на меті надихати та нести кохання крізь виклики та випробування. Кохання вже рятує світ. І ваша історія – це його найщиріший прояв!

Артистка наголосила, що для неї цей проєкт – можливість долучитися до прекрасного в житті жінки. Тетяні хочеться, щоб кожна жінка відчула себе коханою. Адже тоді вона буде дарувати любов і випромінюватиме світло навколо себе.

А коли в кожній сім'ї буде любов і щастя то воно обов'язково буде у всій країні. Дуже хочеться бачити наших жінок щасливими та фантастичними у всіх проявах,

– підкреслила TAYANNA.

"Коли зусібіч оточує темрява – нам найбільше потрібна любов. Ми живемо і кохаємо. Попри все. Попри війну, втрати та біль. Ми захоплюємось жінками, які щодня бережуть та несуть у завтра любов. Кохають. Створюють сім'ї. Ми хочемо підтримати тебе. Якщо ти в очікуванні чи вже дочекалась свого захисника, або можливо ти сама захищаєш Україну – розкажи нам історію свого люблячого серця", – йдеться у спільній публікації TAYANNA та VLADIYAN ROYAL.

Нагадаємо, напередодні TAYANNA заінтригувала фотографіями у весільній сукні й дописом про мрію. Тоді шанувальники припускали, що це кадр з нового кліпу артистки.