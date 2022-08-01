Лобода пояснила, чому підтримала Україну лише після 24 лютого, і висловилася про колег-мовчунів

Лише після повномасштабного вторгнення Світлана Лобода взялася допомагати Україні й засуджувати росію, в якій виступала всі 8 років війни. Вона натякнула, що отямилася тільки тоді, коли "прилетіло" в її рідний Ірпінь. До того гроші й кар'єра були для неї важливіші.

Світлана Лобода зізналася, що п'ять місяців тому її життя перевернулося. Вона нібито навіть не думала мовчати й удавати, що нічого не розуміє. Уже 24 лютого до неї дійшло, що так, як раніше, ніколи більше не буде.

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Чому Лобода підтримала Україну лише після 24 лютого

Мені було дуже важко. Виходячи з того, що останні 8 років я працювала по всьому світу, у тому числі в росії й була однією з лідируючих артистів у росії. Коли 24 числа все це сталося, я не розуміла, як жити далі. Я не розуміла, яким буде моє життя далі, тому що моє рішення було однозначне – зібрати всіх, зібрати всю сім'ю, всю свою команду й поїхати з росії. Я проти війни, я проти кровопролиття, я проти вбивств. Це нелюди,

– заявила Світлана Лобода.

"Кар'єра кар'єрою, робота роботою, гроші грошима, а те, що стосується твого тилу, твого коріння, – це основне", – підсумувала зірка.

Що Лобода думає про колег-мовчунів і росіян

Останні кілька років Світлана Лобода була чи не найпопулярнішою співачкою росії й тісно спілкувалася з топовими зірками, багато з яких і словом не обмовилися про війну в Україні. Вона каже, що не може засуджувати артистів, які мовчать, бо після 24 лютого кожен обрав свій шлях.

"Ми не можемо засуджувати цих людей, ми можемо засуджувати тих людей, які кажуть, що вони за війну", – пояснює співачка. Таких, на її думку, мало не вся росія.

"Загальна маса людей, яка живе там у росії, чує тільки одну інформацію з телевізорів, з радіо. Пропаганда, яка працює на дуже високому рівні. У них немає іншої точки зору, вони стараються не читати інтернет, вони себе огороджують і чують тільки те, що хочуть чути… Ввечері вони приходять, і дивляться телевізор. Зараз, кажуть, телевізор перебив холодильник, телевізор став найголовнішою фігурою у квартирі", – вважає Лобода.

Інтелігенція виїхала вся. Люди розсудливі, люди, які відчувають у собі сили боротися, жити далі, знаходити собі місце в іншому місті, в іншій країні, вони їдуть, вони не можуть змиритися з цим. Люди, які упокорюються, так влаштований їхній організм, мабуть, вони можуть абстрагуватися, мабуть, вони можуть цього не помічати. Або вони пояснюють собі, що це не моя історія, це десь далеко,

– каже артистка про колег-мовчунів.