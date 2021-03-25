Директор принца Гаррі пояснив, чому взяв його на роботу

Днями онук королеви Єлизавети ІІ отримав першу офіційну роботу. Принц Гаррі влаштувався головним виконавчим директором у фірму BetterUp. Генеральний директор компанії пояснив, що взяв королівського нащадка на роботу не тільки заради піару, а й через його унікальний досвід.

На першій в житті офіційній посаді принц Гаррі буде займатися стратегією продуктів, благодійністю та проводитиме лекції про душевне здоров'я.

Варто знати Принц Гаррі офіційно влаштувався на роботу в США

Чому принца Гаррі взяли на роботу в BetterUp

Генеральний директор стартапу BetterUp, який що спеціалізується на кар'єрному коучингу та психічному здоров'ї, зізнався, що принц Гаррі як ніхто інший підходить на посаду головного виконавчого директора. Алексі Робішо вважає його однією з провідних особистостей світу в галузі психічного здоров'я.

"Я був настільки вражений його щирим бажанням бути корисним і позитивно вплинути на світ. По-друге, він зробив роботу, починаючи від Heads Together і закінчуючи Invictus games. У нього є неймовірний досвід, пов'язаний із просуванням місії психічного здоров'я. Ми не могли уявити когось кращого для цієї ролі, і ми раді співпраці з ним", – наголосив гендиректор BetterUp.

Керівник стартапу додав, що співпраця з онуком королеви Єлизавети ІІ, безумовно, розрекламує компанію BetterUp на весь світ. Однак він запевнив, що піар – це не головна причина того, що принц Гаррі долучився до їхньої команди.

Я впевнений, ми отримаємо піар. Не тому ми почали співпрацювати з принцом Гаррі. Його розуміння та унікальний досвід важко передати словами. Ось на чому ми зосереджені,

– пояснив Алексі Робішо.

Він не став відповідати на запитання про те, скільки платитиме принцу Гаррі, пояснивши, що вони "не розсекречують винагороди" працівників BetterUp.

Додамо, за цей тиждень принц Гаррі знайшов другу роботу в США. Він увійшов до комісії Інституту Аспена з боротьби з дезінформацією та буде брати участь в засіданнях. Королівський нащадок потрапив до складу комісії як засновник громадської організації Archewell.