Заробляв і не голодував, – чому Олександр Пономарьов відмовився від кар'єри в Росії

Народний артист Олександр Пономарьов розповів, що зробив вибір на користь України й відмовився від кар'єри в Росії майже 30 років тому. Все тому, що годувала його не сцена, а ресторанний бізнес.

47-річний Олександр Пономарьов один з небагатьох українських музикантів, які співають лише рідною мовою. Свій вибір артист зробив ще на початку 90-х. У той час як його колеги активно гастролювали Росією, Пономарьов твердо стояв на ногах і не гнався за гонорарами.

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Річ у тому, що 1995 року він вже мав власний ресторан у Хмельницькому, який придбав для мами. Це був один з перших приватних закладів міста, тому він став для Пономарьова основним джерелом доходів. Шоу-бізнес приносив йому додатковий прибуток.

Це, можливо, і не дало мені стати російським співаком. Якби 95-го року в мене стояв вибір між поїсти і співати російською мовою, я б був у Москві. Тоді в мене була можливість обрати свій шлях,

– пояснив Олександр Пономарьов.

Він додав: "Те, що я міг заробляти гроші й не голодував, дозволило мені залишитися україномовним співаком". Музикант і зараз заробляє достатньо поза сценою, що дає йому змогу "працювати в шоу-бізнесі й мати свою позицію".

До слова, Олександр Пономарьов не засуджує колег, які гастролюють країною-агресором. Однак наголошує, що сам би він не пішов на такий крок.

"Я б так не зробив. Я не буду критикувати або судити когось", – різко відповів співак.

Повне інтерв'ю Олександра Пономарьова: дивіться відео онлайн