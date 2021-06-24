47-летний Александр Пономарев один из немногих украинских музыкантов, которые поют только на родном языке. Свой выбор артист сделал еще в начале 90-х. В то время как его коллеги активно гастролировали по России, Пономарев твердо стоял на ногах и не гнался за гонорарами.

Читайте также Тина Кароль объяснила, почему артисты из других стран гастролируют в России

Дело в том, что в 1995 году у него уже был собственный ресторан в Хмельницком, который он приобрел для мамы. Это было одно из первых частных заведений города, поэтому оно стало для Пономарева основным источником доходов. Шоу-бизнес приносил ему дополнительную прибыль.

Это, возможно, и не дало мне стать российским певцом. Если бы в 95-м году у меня стоял выбор между поесть и петь на русском языке, я бы был в Москве. Тогда у меня была возможность выбрать свой путь,

– объяснил Александр Пономарев.

Он добавил: "То, что я мог зарабатывать деньги и не голодал, позволило мне остаться украиноязычным певцом". Музыкант и сейчас зарабатывает достаточно вне сцены, что позволяет ему "работать в шоу-бизнесе и иметь свою позицию".

К слову, Александр Пономарев не осуждает коллег, которые гастролируют по стране-агрессору. Однако отмечает, что сам бы он не пошел на такой шаг.

"Я бы так не сделал. Я не буду критиковать или судить кого-то", – резко ответил певец.

Полное интервью Александра Пономарева: смотрите видео онлайн