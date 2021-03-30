Ексдружина співака Олега Кензова DJ Madonna пів року тому оголосила, що була жертвою домашнього насилля. Після пережитого аб'юзу вона звернулася до психолога й зрозуміла, чому колишній бив її. За словами жінки, вона була рятувальницею в стосунках.

Днями DJ Madonna (справжнє ім'я – Наталія Ярмоленко) провела прямий ефір в інстаграмі спільно з психологинею Оленою. Саме вона допомогла блогерці оговтатися від пережитого насильства і проаналізувати аб'юзивні стосунки з Олегом Кензовим.

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Чому Олег Кензов бив ексдружину

DJ Madonna повідомила, що в шлюбі з музикантом не була слабкою, а навпаки обрала роль рятувальниці. За її словами, музикант користувався тим, що вона намагається йому допомогти.

Протягом року я перебувала в аб'юзивних стосунках. Не тому, що я жертва або слабка. А тому, що в мене був синдром рятувальниці. З самого початку мені хотілося допомогти Олегу, врятувати його. І саме це зіграло зі мною злий жарт,

– поділилася Наталія Ярмоленко.

Психологиня Олена класифікувала тип особистості Олега Кензова як психопатичний. Такі люди люб'язно поводяться в соціумі, а з близькими проявляють жорсткість. Вони не відчувають сорому, каяття та не усвідомлюють свої помилки. Саме тому, на думку психологині, співак досі не вибачився за все, що вчинив з колишньою дружиною.

Зараз в житті Наталії Ярмоленко все добре. Вона повністю відновилася психологічно, а от фізично – ні. У жінки підвищений внутрішньочерепний тиск.

"Після фізичних травм, які завдав мені Олег, я не можу нормально літати в літаках, у мене підвищений внутрішньочерепний тиск. Але психологічно я повністю відновилася. І це головне", – наголосила ексдружина Олега Кензова.

Зараз вона прагне створити Фонд допомоги жінкам, які постраждали від аб'юзу, адже знає, що поліція часто байдужа до жертв домашнього насильства. За словами DJ Madonna, коли вона зверталася по допомогу до правоохоронців, вони радили їй найняти охоронця.

Нагадаємо, сам Олег Кензов називав заяви ексдружини про домашнє насилля брехнею. Він впевнений, що жінка так відгукується про нього через злість, що він "пішов від неї і не вмер".