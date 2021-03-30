Надін з "Холостяка" розповіла, чому шукає кохання на телешоу

В 11 сезоні "Холостяка" брала участь блогерка Надін, яка раніше засвітилася в проєкті "Одруження наосліп". Дівчина пояснила, що навмисно шукає кохання на телешоу, адже вірить, що його учасники не кинуть.

Михайло Заливако відправив Надін додому в 3 випуску "Холостяка", адже був впевнений, що вона шукає публічні стосунки й прийшла на проєкт заради піару. Вже після вильоту з шоу дівчина спростувала слова бізнесмена та пояснила, що насправді боїться бути обманутою.

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Чому Надін з "Холостяка" шукає кохання на телешоу

Блогерка розповіла, 2014 року коханий з рідних Чернівців зробив їй пропозицію, а вже наступного дня передумав і забрав каблучку. Відтоді вона боїться, що знову закохається в чоловіка з несерйозними намірами.

Я боюсь, що мене можуть кинути. Мені важливо точно знати, що у нього на мене серйозні плани. Що він не позустрічається зі мною місяць-два і скаже: "Все, бувай". І я не буду відчувати того болю, який перенесла 2014 року,

– поділилася блогерка.

У звичайному житті їй страшно відкритися для нових стосунків. Надін впевнена, що на романтичні шоу, такі як "Холостяк" і "Одруження наосліп", йдуть чоловіки, готові до весілля, сім'ї і дітей. Вона шукає саме такого.

"Я ходжу на проєкти, тому що точно знаю, що там хлопці, які хочуть будувати стосунки. І якщо я в них закохаюся, то тоді точно весілля, діти і так далі. У звичайному житті мені страшно довіритися. Я шукаю підступ і боюся показати свої щирі емоції, боюся, що мене так само сильно ранять, як і тоді", – наголосила блогерка.

Нагадаємо, після участі в проєкті "Холостяк" життя Надін змінилося. Вона переоцінила свою поведінку, підхід до стосунків та заявила, що більше не буде зніматися в романтичних шоу, а от в проєктах іншого формату – залюбки.

Додамо, блогерка знайома з Євгеном з "Холостячки". Разом вони подорожують і знімають спільний розважальний контент. Їх запідозрили в романі, однак Надін запевняє, що вони просто друзі. Блогерка допомагає Євгену вдосконалювати блог в інстаграмі.