Маша Єфросиніна пояснила, чому не хоче повертатися в Україну з Європи

У березні Маша Єфросиніна виїхала вести благодійний телемарафон у Польщі й після того в Україну не повернулася. Вона живе в Німеччині з сином і донькою і каже, що везти їх до Києва страшно.

З перших днів Маша Єфросиніна веде війну на культурному фронті, допомагає жінкам і дітям, постраждалим від агресії росії. Вона пояснює, що наближати перемогу з-за кордону їй значно легше, ніж в Україні, адже у Європі вона не хвилюється за життя своїх дітей – доньки Нани і сина Олександра.

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Чому Єфросиніна не повертається в Україну

Страшно за дітей. Я тут тільки заради дітей. Я знаю себе у страху. Я спробувала жити п'ять тижнів війни у страху. Я стаю неефективною. У мене все запаморочує материнський інстинкт – я не можу працювати, у мене все німіє, я як в якомусь пузирі ходжу. Така я. Це не погано, не добре. Це факт,

– зізналася телезірка.

Вона відверто захоплюється жінками, які знаходять у собі сили жити в Україні під обстрілами, але це нібито не її історія. Ведуча не може дати слабину, бо за останні 5 місяців взяла на себе дуже багато.

"У мене занадто багато обов'язків перед людьми, перед фондом. Я не можу зійти з дистанції, як би мене не лупашили", – підсумувала Єфросиніна.