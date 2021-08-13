Гурт "Антитіла" пояснив, чому відмовився від концерту до Дня незалежності

Відомий український гурт "Антитіла" запросили на масштабний концерт до Дня незалежності на "Олімпійському". Музиканти коректно відмовилися від участі, пояснивши це виступом в іншому місці. Деталі дізнавайтеся нижче.

Клавішник і продюсер гурту "Антитіла" Сергій Вусик зізнався, що майже рік тому їх запросили виступити на День незалежності в Чернівцях. Зірки не стали розривати домовленості, тому відмовили Офісу президента в концерті "Найкращі пісні незалежності".

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"Ми були готові брати участь у концерті до Дня незалежності в Києві, але ще рік тому погодили свою участь на цю дату в Чернівцях", – пояснив Сергій Вусик.

Ми намагалися знайти спосіб, як поєднати два концерти в один день, навіть шукали метод пересування гелікоптером, але, на жаль, по часу це просто неможливо,

– додав продюсер "Антитіл".

Разом з тим Сергій Вусик запевнив: справа не в гонорарі, який вони отримають за виступ в Чернівцях. Гроші не повпливали б на їхню появу на НСК "Олімпійський".

зірки нібито не отримуватимуть гонорари за участь у концерті до Дня незалежності. На такі умови погодились Тіна Кароль, "Океан Ельзи", Джамала, однак не Katya Chilly. Вона не захотіла співати безплатно.

Напередодні Дня незалежності, 22 серпня, на Михайлівській площі в Києві відбудеться концерт "Ковчег "Україна": десять століть української музики". На ньому з'являться Джамала, Юлія Саніна, Святослав Вакарчук, Сергій Жадан, однак "Антитіл" не буде й там.