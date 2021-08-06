Ексдружина Володимира Остапчука розповіла, чому досі не може домовитися з ним

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука – Олена Войченко дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про життя після розлучення та стосунки з екскоханим. Жінка просила ведучого допомагати їй у вихованні дітей, проте, за її словами, він розцінював це як намагання відновити стосунки.

Володимир та Олена розлучилися понад рік тому, але обговорення навколо них не зникають досі. Войченко дала нове гучне інтерв'ю, в якому розповіла, чому досі не може налагодити стосунки з колишнім чоловіком і батьком її дітей.

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Войченко про складні стосунки з Остапчуком

Олена наголосила, що просила колишнього виконувати фінансові обов'язки перед дітьми, допомагати їй з вихованням. Проте Володимир постійно відмовлявся і думав, що Войченко просто намагається повернути його.

Я письмово просила його публічно не брехати, не обговорювати мене як матір дітей. Якщо хоче коментувати мене як коханку, дружину – будь ласка. Він підписав це ще в травні, але порушив. Я не розказую багато неприємних речей, які він робить протягом довгих років. Їх стільки, що вистачить на 5 інтерв'ю,

– сказала Олена.

Також жінка додала, що намагалася налагодити комунікацію з теперішньою обраницею Остапчука – Христиною Горняк. Це сталося після того, як вона зрозуміла, що діалог з Володимиром не вийде.

"Я розумію, що Володимир обговорює всі моменти з Христиною, вона щось радить. Пропонувала, щоб ми з нею все вирішували. Думала, так буде простіше. Він відмовився", – додала Олена.

Войченко наголосила, що в шлюбі вона робила все для того, щоб зберегти сім'ю: "Я пробувала терпіти, розмовляти, просити, водити до психолога. Мені треба було піти набагато раніше. Але тоді не мала б сина".

Інтерв'ю Олени Войченко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Войченко й Остапчук розлучилися після 12 років шлюбу. За час спільного життя у них народилося двоє спільних дітей – син Еван-Олександр і донька Емілія. Олена розповідала, що однією з причин розриву стосунків стала брехня Володимира та його зради.