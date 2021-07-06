Телеканал М1 пояснив, чому в ефірі Atlas Weekend не показали поцілунок MELOVIN з чоловіком

На фестивалі Atlas Weekend MELOVIN приголомшив усіх гостей. Прямо на сцені він здійснив камінг-аут, поцілувавшись з чоловіком. Проте цей фрагмент виступу артиста не показали в прямому ефірі М1. Представники телеканалу зазначили, що їх не попередили про усі плани артиста, а після певного моменту виступу було заплановане інше включення.

MELOVIN повідомив про свою бісексуальність зі сцени масштабного фестивалю перед десятками тисяч гостей. Він поцілував дівчину та хлопця, разом із якими виступав. Проте цей фрагмент вирізали з телеверсії його виступу.

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Чому в ефірі Atlas Weekend не показали поцілунок MELOVIN з чоловіком

Представники телеканалу М1 пояснили, що в ефірі Atlas Weekend не було камінг-ауту українського артиста, бо під час затвердження сценічного плану та телеефіру MELOVIN не попередив про свої плани.

"Телеканал М1 підтримує будь-які людські свободи та права. У цій ситуації мовиться лише про професіональний підхід виконавця та його команди. Сценічний план концерту та телеефіру формується і затверджується заздалегідь. У такий спосіб ми формуємо щосекундний графік прямого ефіру, який складається з показу виступів та рекламних блоків. Це означає, що всі постановки артистів під час телезйомки концертних виступів їхні менеджери обговорюються з телеканалом заздалегідь.

Представники менеджменту MELOVIN не повідомили про усі плани артиста, а надали інформацію лише про піротехнічне шоу. Після нього командою М1 заздалегідь було заплановано включення з backstage-зони "Atlas Weekend на М1", – прокоментували представники каналу.

М1 пообіцяли викласти повну версію виступу артиста 6 липня на офіційному ютуб-каналі. Наразі там можна переглянути відео, яке вийшло в ефір 5 липня.