Складно без світла, води й тепла, – дружина Решетника пояснила, чому залишається в Києві

Ведучий Григорій Решетник разом з дружиною та дітьми залишається в Києві. Христина Решетник пояснила, чому вони не виїжджають з міста попри складну ситуацію.

Росія продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України, залишаючи людей без світла, а часто й без тепла та води. Після чергового масованого обстрілу в дружини ведучого Григорія Решетника запитали, чому вона з дітьми залишається в столиці.

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Чому Дружина Решетника залишається в Києві

Христина Решетник відповіла на запитання підписників в інстаграм-сторіз. Вона пояснила, що сім'я влаштувалась в Києві – вона з чоловіком тут працює, а діти навчаються. Але зіркова дружина не виключає варіант того, що доведеться переїжджати.

Тому що ми тут працюємо у Києві, і діти тут ходять до школи. Але якщо так буде продовжуватися, то доведеться думати над тимчасовим переїздом – з трьома маленькими дітьми дуже складно без світла, води й тепла, коли на вулиці мінус два градуси. Словом, побачимо,

– поділилась Христина.



Христина Решетник про життя в Києві / Фото з інстаграм-сторіз

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