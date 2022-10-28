"Серце у сльозах": чому дружина й діти Сергія Танчинця переїхали до Японії

Лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" розповів, що його сім'я виїхала до Японії. Сергій Танчинець пояснив, чому так сталось і як він переживає розлуку з рідними.

Лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець розповів, що з початку війни намагався знайти безпечне місце для сім'ї. Спершу його дружина та двоє дітей жили у Мукачеві, потім в Польщі. Тепер вони вирішили переїхати до Японії.

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Сім'я Сергія Танчинця переїхала до Японії

Музикант та його дружина пояснюють, що в Японії їм легше було облаштуватися. До того ж Ганна знає мову, бо вивчала її в університеті.

Ганна навчалася в Японії з обміну студентів, вона закінчила Шевченка як сходознавець, і вона знає мову. І ми зрозуміли, що їй там просто буде влаштувати свій побут,

– поділився Танчинець.

Сергій дуже непросто переживає розлуку з донькою, сином і коханою. "Серце у сльозах. Це було досить непросто. Ми не побачимось найближчих багато місяців. Але, розуміючи, що моя дружина точно розуміє ситуацію, і я звик довіряти їй, я сказав окей. Вона подалась на візу, отримала за пів дня візу, я купив квитки".

Родина купила квитки без зворотної дати. Невідомо, на скільки часу виїхала Ганна з дітьми. Перед від'їздом Сергій Танчинець приділив кілька днів рідним.

Ми не хотіли говорити слово рік. Сказали, що на пів року. Перед від'їздом ми домовилися, що вони приїдуть до Львова, ми проведемо пару днів разом. І був момент, коли я привіз їх на кордон. І було вже не так весело… Вони поїхали й наступного дня вилетіли до Токіо,

– розповів артист.



Сергій Танчинець з сім'єю / Фото з інстаграму Танчинця

Як діти Танчинця облаштувалися в Японії

13-річна донька Анастасія та 4-річний син Лук'яном звикають до життя в Японії – вивчають мову та культуру. Син музиканта пішов до садочка, а донька – до школи. Ганна влаштувалась перекладачкою. Танчинець підтримує зв'язок з сім'єю телефоном.

"У них там 6 – 7 вечора, а у мене 12 година дня. І в цей період, кілька годин, коли ми маємо можливість поговорити. Така в нас атмосфера в екрані смартфона".